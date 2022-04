Francia, Marine Le Pen potrebbe diventare presidente? La leader di estrema destra in rimonta su Macron

Non era mai successo, anche se è pur sempre il mondo incerto dei sondaggi: il 24 aprile potrebbe arrivare all’Eliseo una presidente donna, e di estrema destra, con una politica xenofoba e antieuropeista, fautrice di un’alleanza con la Russia e di un’uscita dalla Nato. Alla terza elezione presidenziale, e a quattro giorni dal primo turno, Marine Le Pen non è mai stata così vicina alla meta: per la prima volta, le intenzioni di voto a suo favore continuano a salire a ridosso delle elezioni, ha guadagnato quattro punti in due settimane, ed è ormai sopra al 21 per cento.

APPROFONDIMENTI ASKANEWS Il bagno di folla di Macron in campagna elettorale IL PROGRAMMA Russia, il piano B per l'Ucraina in cinque punti: guadagnare... IL CASO Putin malato di tumore e Parkinson? I segnali già da novembre...

Macron, la chiusura della campagna elettorale a Nanterre

Elezioni Francia, Le Pen: «Multeremo chi indossa il velo»

Macron in calo

In testa c’è sempre il presidente uscente Emmanuel Macron, ma è in fase calante. Complice anche lo scoppio della guerra in Ucraina, Macron aveva raggiunto un mese fa il 30 per cento di gradimento, ora è intorno al 26,5. Dietro, gli altri dieci candidati sono tutti distanziati. Soltanto il radicale di sinistra Jean-Luc Mélenchon appare ancora in corsa, anche se con speranze fievolissime di arrivare al ballottaggio del 10 aprile. Lui ci crede, a 70 anni e, come Le Pen, alla terza presidenziale: dice di sentire che è «la volta buona», moltiplica i comizi e assicura che al secondo turno non ci sarà di nuovo un duello "Macron-Le Pen" come nel 2017. Per il resto, le formazioni politiche appaiono senza fiato: fuori dai giochi i neogollisti con la loro prima candidata donna, Valérie Pécresse, inchiodata sotto al 10 per cento, deludente la prestazione del verde Yannick Jadot, intorno al sei e un disastro per i socialisti il 2 per cento della sindaca di Parigi Anne Hidalgo. Unico outsider, Eric Zemmour, l’ex polemista a destra anche del Front National: quando era sceso in campo in autunno aveva sfiorato il 17 per cento, lasciando credere di poter unire le destre e pensare seriamente all’Eliseo. L’astro si è parzialmente spento, ma raccoglie comunque un notevole dieci per cento. Le cifre per il secondo turno non lasciano tranquillo Macron: le ultime lo danno al 52,5 per cento contro il 47,5 a Le Pen, uno scarto dentro la forchetta d’errore, un balzo storico in avanti per l’estrema destra, considerando che cinque anni fa Le Pen era stata battuta raggiungendo a malapena il 34 per cento. Per le strade, i pannelli con le affiche elettorali davanti ai seggi sono stati piazzati da lunedì, come vuole la legge. Raramente qualcuno getta uno sguardo. La campagna, stretta tra la pandemia e poi la guerra, non ha interessato, e i candidati hanno quasi sempre faticato a stare al passo.

Le reazioni alla guerra

Mélenchon, Le Pen, e Zemmour, si sono affrettati a prendere le distanze dalla Russia di Putin, fino a qualche mese fa da loro considerata, per motivi diversi, un paese a cui guardare, se non da ammirare o con cui allearsi. Le Pen è riuscita nell’operazione, spostando l’asse della campagna sulla difesa del potere d’acquisto, pilastro del suo programma. Macron si è visto poco, ha svolto un solo grande comizio il 2 aprile, una grande kermesse all’americana, che non ha convinto e ha comunque mostrato che l’energia dirompente di cinque anni fa si è in parte esaurita. Su tutto pesa poi l’incognita dell’astensione, una delle variabili che tradizionalmente può influenzare di più una presidenziale e che domenica potrebbe superare il record storico del 28,4 per cento del 21 aprile 2002, quando per la prima volta l’estrema destra, con Jean-Marie Le Pen, si qualificò al secondo turno con Jacques Chirac. Vittima fu l’allora premier socialista Lionel Jospin: il pronostico di una sua vittoria certa provocò una dispersione del voto e soprattutto la smobilitazione generale degli elettori. Era l’epoca in cui il fronte repubblicano per arginare l’arrivo dell’estrema destra al potere funzionava ancora: il neogollista Chirac vinse con l’82 per cento dei voti, grazie anche alla mobilitazione degli elettori di sinistra in suo favore. I tempi sono cambiati. Le Pen figlia, grazie anche a una sapiente opera di sdoganamento, può addirittura contare sul serbatoio di voti alla sua destra di Zemmour. I politologi tuttavia insistono: oltre all’astensione pesa la volatilità del voto. Prima, ai vecchi tempi del mondo diviso tra destra e sinistra, i giochi erano fatti con mesi di anticipo, oggi, come spiega Gilles Finkelstein della Fondazione Jean Jaurès: