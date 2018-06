Al via il G7 in Canada: ma Trump lascia il vertice in anticipo

Si aprono oggi nel Québec i lavori del vertice annuale dell'organizzazione di cui il Canada esercita la presidenza di turno, incontro che si preannuncia particolarmente teso, dominato dalle divisioni tra il presidente americano Donald Trump e gli altri leader: non a caso l'evento è stato preceduto dall'annuncio della Casa Bianca di una partenza anticipata di Trump, che - ore prima della conclusione - lascerà i lavori alla volta di Singapore, dove ha in programma per il 12 giugno lo storico incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Trump salterà le sessioni dedicate al cambiamento climatico e all'ambiente.

Venerdì 8 Giugno 2018

