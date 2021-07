Gay Pride, a migliaia per le strade di Budapest: slogan contro Orban

Gay Pride in corso a Budapest per tutto il pomeriggio. Migliaia le persone, non solo ungheresi, a piazza Madach, il punto di partenza, dove spiccano ombrellini parasole arcobaleno, enormi cuori di cartone e bandiere.

Gay Pride, slogan contro Orban

La partenza del corteo è stata accompagnata dalle note di 'Don't stop me now' dei Queen. L'evento, che chiude il mese dell'orgoglio gay in Ungheria, sarà una manifestazione di «celebrazione ma anche protesta» contro le politiche omofobe del governo di Viktor Orban, fanno sapere gli organizzatori.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">🏳️‍🌈 🇪🇺 SIAMO AL <a href="https://twitter.com/hashtag/BUDAPESTPRIDE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BUDAPESTPRIDE</a> 🇪🇺🏳️‍🌈<a href="https://twitter.com/hashtag/Pi%C3%B9Europa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PiùEuropa</a> sta partecipando con <a href="https://twitter.com/yurigu?ref_src=twsrc%5Etfw">@yurigu</a> al Budapest Pride, dove migliaia di persone stanno scendendo in strada contro le politiche anti-gay del governo di Viktor Orban. <a href="https://t.co/tkFcTvChn3">pic.twitter.com/tkFcTvChn3</a></p>— Più Europa (@Piu_Europa) <a href="https://twitter.com/Piu_Europa/status/1418939871218094083?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

