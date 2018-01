Giappone, bimbo di 5 anni muore soffocato nella lavatrice mentre il padre dorme

Tragedia familiare a Osaka, in Giappone, vittima un bambino di 5 anni lasciato per breve tempo incustodito dal padre. Secondo la ricostruzione della polizia, la curiosità avrebbe spinto il bambino ad arrampicarsi all'interno della lavatrice, il cui portellone frontale era stato lasciato incautamente aperto. Malgrado l'elettrodomestico non fosse in funzione e privo di acqua al suo interno, la porta si sarebbe chiusa creando assenza di ossigeno, intrappolando il bambino senza la possibilità di uscire. Il padre - che stava dormendo al primo piano - ha trovato il figlio privo di sensi e ha chiamato subito un'ambulanza, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. La lavatrice si trovava al piano terra dell'abitazione e misura un metro in altezza, racconta il giornale Asahi Shimbun, e il meccanismo di sicurezza che blocca l'apertura del portellone non era stato attivato. L'ultimo incidente presenta delle similitudini con un altro dramma familiare accaduto nel 2015 nella città di Ome, con un un bambino di 7 anni ancora una volta vittima della disattenzione. Da quella circostanza l'Associazione di categoria giapponese che riunisce i produttori di elettrodomestici ha incrementato la campagna di prevenzione nei confronti dei genitori, per avvertirli dei possibili rischi rappresentati dai pannelli frontali delle lavatrici, raccomandando l'utilizzo di ogni precauzione per assicurare la chiusura della porta, anche quando la lavatrice è spenta.

Martedì 30 Gennaio 2018, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 13:20

