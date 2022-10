Esplosioni a Kiev, giornalista BBC interrompe la diretta per cercare riparo: le incredibili immagini

Un giornalista della BBC ha interrotto la diretta video da Kiev a causa del lancio di missili sulla capitale ucraina. Sono immagini ricorse varie volte, da quando il 24 febbraio scorso la Russia ha invaso il territorio ucraino, quelle in cui l'inviato di guerra di turno è costretto a interrompere la diretta con la propria emittente, per carcare riparo, a causa di esplosioni nelle vicinanze. Purtroppo sono sequenze a cui in questi mesi abbiamo assistito frequentemente, ma a cui sembra non ci si abitui mai.

Esplosioni Kiev, missili sul parco giochi: i crateri nell'area per bambini. «Crimine di guerra»

Questa volta i momenti di tensione hanno visto protagonista l'inviato Hugo Bachega, giornalista dell'importante emittente britannica. L'inviato, durante il collegamento video, si è voltato più volte a causa del rumore delle esplosioni decisamente troppo ravvicinato. Tanto da costringerlo a interrompere la diretta insieme alla troupe per cercare un riparo. Il tutto è stato ripreso in diretta.

Just as the BBC correspondent in Kyiv was talking about the fear Russia would retaliate against civilian targets, a strike near his hotel.



Stay safe @hugobachega. You, and all the other journalists putting yourselves in danger to report from conflicts, are heroes. pic.twitter.com/QFmLqEF9yZ

— Alex Andreou (@sturdyAlex) October 10, 2022