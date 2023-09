Marinella Soldi, la presidente Rai nominata nel cda della Bbc: è la prima italiana ai vertici della tv britannica

Marinella Soldi raddoppia: un point of view italiano irrompe nel panorama dell'informazione inglese, perché la presidente della Rai è stata nominata consigliere non esecutivo indipendente all'interno del Consiglio di amministrazione della Bbc. La designazione della dottoressa Soldi costituisce un avvenimento senza precedenti per la British Broadcasting Corporation, dato che, prima di questo momento, nessun membro di nazionalità italiana era mai entrato a far parte dell'organigramma dirigenziale.