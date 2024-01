Greg Campbell, giornalista Bbc, sopravvive a un incidente, ma i medici gli diagnosticano un raro tumore. Cosa sono gli oligodendrogliomi

Sopravvissuto a un terrificante incidente in bicicletta che poteva costargli la vita, all'editorialista della Bbc Scozia Glen Campbell, 48 anni, è stato detto dai medici che ha un tumore al cervello che non lascia troppe speranze.

E' stato lo stesso giornalista scozzese, assai seguito e stimato, che ha reso pubblica la sua storia: "Non ho paura di morire, ma quello che mi segna è la tristezza di non potere più vedere i miei figli". E sempre lui ha diffuso le foto delle conseguenze sul suo corpo dell'incidente e delle operazioni seguite alla scoperta del cancro.

How easy will it be to clear Scottish postmasters? A few initial thoughts from me. Hoping to glean more at #fmqs https://t.co/Jmrg1Ev5XA