Giornalista posa per una foto con un coccodrillo: e arriva la sorpresa

Can confirm it’s true what they say about giving a smile to a crocodile @9NewsDarwin pic.twitter.com/yDOep9gmbZ — Zarisha Bradley (@ZarishaBradley9) June 5, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Copy CodeLa giornalista Zarisha Bradley, che lavora per il canale australiano Channel 9, ha vissuto una curiosa esperienza con un coccodrillo durante le riprese di un documentario registrato nel nord dell'Australia.In alcune immagini pubblicate dalla professionista sul suo account Twitter, infatti, è possibile vedere la donna che posa per una fotografia con il coccodrillo, quando improvvisamente l'animale salta con rapidità fuori dall'acqua con le fauci ben in vista pronto a morderla, facendo schizzare per la paura la giovane giornalista di alcuni metri.