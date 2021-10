Gran Bretagna, torna la paura: contagi in aumento e 20 zone verso nuove restrizioni (smart working e mascherine)

I contagi che risalgono, i vaccini che non bastano e le nuove restrizioni all'orizzonte: in alcune zone della Gran Bretagna sono state introdotte le regole del cosiddetto “Piano B”, perché i casi di Covid continuano ad aumentare. La scorsa notte il segretario alla salute Sajid Javid ha avvertito che i casi potrebbero raggiungere i «100.000 al giorno entro i mesi invernali».

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Gran Bretagna, contagi record. Andreoni: «Se parte la variante... LA PANDEMIA Contagi boom in Gran Bretagna, Viola: «Allarme giovani».... IL CASO Israele, record di casi nonostante la terza dose Pfizer: «La...

Gran Bretagna, timori per la risalita dei contagi

Le aree che sono state più colpite lo scorso anno dalla pandemia potrebbero essere sottoposte a ulteriori misure restrittive, secondo quanto riportato dal tabloid The Sun. Leicester, Bolton, Luton e Blackburn e Darwen sono tutti pronti per ricevere il supporto dell'Enduring Transmission Area (ETA), Ciò significa una maggiore capacità di test, insieme al supporto del programma vaccinale e una maggiore assistenza al personale della sanità pubblica. Tre aree hanno confermato che riceveranno queste misure supplementari. Altre aree sarebbero in fase di revisione: Bradford, Rochdale, Slough, Bristol, Peterborough, Oldham, Kirklees, Preston, Hartlepool, Tameside, Middlesbrough, Burnley, Ealing, Manchester e Hyndburn. Si ritiene che queste zone - 20 in tutto - siano in una «lista di controllo», con gli esperti che tengono d'occhio i crescenti tassi di infezione.

Covid restrictions 'set to be rolled out in 20 UK hotspots within days' https://t.co/yYYYyvEwrt pic.twitter.com/Cwf7YRYG6Q — The Sun (@TheSun) October 21, 2021

Le misure del Piano B proposte dal governo potrebbero includere anche un ordine di smart working e un ritorno all'uso obbligatorio della mascherina. Ieri sera la British Medical Association (BMA) ha accusato il governo di essere «intenzionalmente negligente» per non aver introdotto il Piano B. «La vita non è tornata alla normalità, penso che tutti possano vederlo, perché la pandemia è ancora qui», ha detto Javid. Le cosiddette restrizioni del Piano B, comprese le mascherine e il lavoro da casa, verrebbero utilizzate solo se i casi sfuggissero al controllo e il programma dei vaccino di richiamo fallisse. Tuttavia, alcuni funzionari del Gabinetto stanno discutendo proposte che potrebbero far parte di un potenziale Piano C (misure ancora più dure).

Contagi boom in Gran Bretagna, Viola: «Allarme giovani». L'immunologo: «Ora terza dose»

Gran Bretagna, contagi record. Andreoni: «Se parte la variante Uk, rischia anche l'Italia»

Il mese scorso Javid aveva svelato la strategia del Piano B ai parlamentari in un documento di 33 pagine intitolato: "Risposta al Covid-19: Piano autunnale e invernale". Un'area ETA è un luogo che necessita di sostegno poiché i casi rimangono al di sopra della media nazionale. Javid ha detto: «Dobbiamo tutti fare la nostra parte in questa missione nazionale e pensare a cosa possiamo fare per fare la differenza. Ciò significa prendere il colpo quando sarà il momento, che si tratti di Covid-19 o influenza». Il segretario alla salute ha esortato gli inglesi a fare le vaccinazioni di richiamo nel tentativo di contenere i ricoveri ospedalieri. Javid ha fatto sapere che era fondamentale la terza dose non solo per salvare vite ma anche per mantenere le nostre libertà. «Dobbiamo sostenere i progressi che abbiamo fatto. Potremmo perderli».