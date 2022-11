Guerra in Ucraina diretta di oggi 3 novembre: siamo entrati nel decimo mese da quando la Russia ha invaso i territori di Kiev. Secondo la Russia, l'Ucraina sta preparando una "bomba sporca" non senza la partecipazione dell'Occidente: «La situazione si trasformerà in un disastro se non verrà fermata». Lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolaj Patrushev, citato dalla Tass.

Bomba "sporca": che cos'è

Nell'infografica GEA, lo schema di una cosiddetta ' bomba sporca' che, secondo Mosca, l'Ucraina vorrebbe fare esplodere sul proprio suolo. Non si tratta di una bomba nucleare ma di un tipo di bomba convenzionale circondata da materiali radioattivi destinati ad essere disseminati sotto forma di polvere al momento dell'esplosione. Il termine ' bomba sporca', chiamato anche 'dispositivo di dispersione radiologica' (RDD), o piu comunemente 'arma radiologica', designa piu in generale qualsiasi dispositivo detonante che diffonda uno o piu prodotti chimicamente o biologicamente tossici (nucleare, radiologico, biologico o chimico).