Guerra Ucraina, Kiev: attacco con droni in territorio russo. Colpita raffineria di petrolio a Tuapse

Mosca torna ad accusare Kiev per l'abbattimento dell'aereo russo con a bordo 65 prigionieri ucraini destinati ad uno scambio con militari russi catturati. «Un atto mostruoso che non può essere compreso», tuona il portavoce del Cremlino Peskov, il quale avverte che a questo punto non è possibile dire se gli scambi fra prigionieri fra le due parti continueranno. Mosca sollecita sulla vicenda una inchiesta internazionale, trovate le intanto le due scatole nere: "sono in buone condizioni".

Nella notte attacchi con droni dalle due parti: sei feriti ad Odessa, mentre un incendio è scoppiato in una raffineria petrolifera a Tuapse, colpita da droni ucraini, nella regione russa di Krasnodar.