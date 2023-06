Guerra in Ucraina, missili russi su Odessa: morti e feriti fra i civili

Guerra Ucraina diretta oggi 14 giugno, nel sedicesimo mese dell'attacco da parte della Russia che si ritrova sempre più in uno scenario diverso da quello che aveva previsto mentre pianificava l'operazione spaciale. Sono già 200mila i caduti russi e il Cremlino si trova diviso in fazioni che Putin per ora controlla pur fra molte difficoltà.

La tensione tra i vertici della Federazione Russa si mantiene alta.