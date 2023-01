Kiev, ancora missili nella notte. Borrell: «L'Europa ribadisce il sostegno per il 2023»

Ancora esplosioni nel corso della notte a Kiev e in altre città ucraine dove poco dopo la mezzanotte sono risuonate le sirene antiaeree, mentre alcuni abitanti si sono affacciati dai balconi gridando «Gloria all'Ucraina!». Ieri il Paese è stato colpito da oltre 20 missili che hanno suscitato l'ira del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il comando delle forze aeree ucraine ha dichiarato di aver distrutto 45 droni Shahed di fabbricazione iraniana, 32 dei quali dopo la mezzanotte di domenica e 13 nella tarda serata di sabato. Il Presidente russo Vladimir Putin, in un combattivo discorso di Capodanno, ha segnalato che la guerra, giunta all'undicesimo mese, continuerà. L' Ucraina continuerà a combattere fino alla «vittoria», ha detto Zelensky nel suo messaggio per il nuovo anno. «Stiamo combattendo e continueremo a combattere. A favore di questa parola: vittoria», ha detto Zelensky, auspicando che il 2023 diventi l'anno in cui «gli ucraini torneranno a casa» e «torneranno le nostre terre» ai confini del 1991. «Quest'anno, non solo abbiamo mantenuto le nostre difese aeree, ma le abbiamo rese più forti che mai», ha continuato Zelensky. «Ma nel nuovo anno, la difesa aerea ucraina diventerà ancora più forte» e può diventare «la più potente d'Europa».

Ucraina, Kiev fissa orizzonte di pace a febbraio 2023