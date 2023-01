Guerra Ucraina, accuse di corruzione: dimissioni nel governo di Kiev. Lasciano viceministro Difesa e dirigente staff di Zelensky

Guerra Ucraina, il 24 gennaio è il primo giorno dell'undicesimo mese di conflitto. «Un giorno che passeremo allo stesso modo di sempre, unendo tutte le nostre forze per il bene di una cosa: per il bene della vittoria. Per la vittoria dell'Ucraina» ha detto il presidente Volodymyr Zelensky che intanto intanto attende gli aiuti dell'Occidente che Kiev ritiene strategici per difendersi da Mosca. Ieri il consiglio di sicurezza Ue ha sbloccato, sulla carta, l'invio dei tank che Berlino aveva frenato.