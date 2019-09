Giovedì 5 Settembre 2019, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 13:32

Aveva solo 19 anni, è morta sbranata dai cani del vicino per una dimenticanza:, studentessa e cheerleader, aveva infatti dimenticato la borsa in casa, quando per rientrare è stata sorpresa e attaccata dagli animali del suo vicino di casa che le hanno provocato ferite mortali.È successo il 23 agosto a, ma i media americani hanno riportato la notizia solo ieri, quando la ragazza è morta dopo diversi giorni di agonia: i, un mastino, un pitbull, due mix di mastino-labrador e un mix di Rottweiler e labrador, che l’hanno morsa, sbranata e trascinata lontano dalla casa.Quando sul posto è arrivata la polizia, allertata da un testimone che ha sentito la ragazza urlare aiuto, un agente ha sparato a uno dei cani: gli altri quattro sono stati invece. Adrieanna era in un lago di sangue, priva di conoscenza: è morta dopo una settimana di ricovero.Sono in corso le indagini per chiarire come i cani, che il vicino di casa ha affermato avere in una recinzione elettrica, siano scappati dalla loro area invadendo il giardino della famiglia della vittima. «Sono orgogliosa di te perché hai combattuto duramente. Non dimenticherò mai il tuo belissimo viso e la tua energia», ha scritto Darlene, la zia della ragazza, in un commovente post su Facebook il 30 agosto, il giorno della sua morte.