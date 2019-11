Hong Kong al voto dopo le rivolte: affluenza doppia rispetto al 2015

Ben 2,94 milioni di votanti per un'affluenza di 71,2%. Questi i dati delle elezioni distrettuali di Hong Kong illustrati da Barnabas Fung, presidente della Commissione per gli affari elettorali, in una conferenza stampa in streaming. L'affluenza è stata la più alta mai avuta dal passaggio del 1997 della città da Londra e Pechino, superando non solo quella del 2015 (47%, il massimo fino a oggi per il voto distrettuale), ma anche il 58% raggiunto nel 2016 per le più importanti elezioni del parlamentino locale.

C'è stata dunque un'affluenza record dopo che gli elettori sono stati chiamati a rinnovare i consigli distrettuali. I seggi elettorali per il rinnovo dei consigli si sono chiusi dando il via alle operazioni di spoglio. Anche in prossimità della chiusura dei seggi, il fronte pro-establishment e quello pro-democrazia hanno continuato a lanciare gli ultimi appelli al voto sia tra i propri sostenitori sia tra gli indecisi. La Commissione per gli affari elettorali, nonostante lo schieramento massiccio delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, ha reso noto che le operazioni di voto si sono svolte senza problemi, mentre i reclami depositati hanno finora riguardato soprattutto le lunghe file ai seggi, in alcuni casi vicino alle due ore. La Commissione ha invitato alla pazienza, disponendo che anche dopo le 22:30 (15:30 in Italia) gli elettori ancora nei seggi avrebbero potuto esprimere il loro voto.

La governatrice Carrie Lam si è detta fiduciosa sulle elezioni. «Abbiamo affrontato una situazione estremamente impegnativa nella organizzazione di queste elezioni, ma sono soddisfatta per gli sforzi di tutte le parti coinvolte, inclusi ovviamente i 30.000 dipendenti pubblici al lavoro in molti dipartimenti oggi», ha affermato Lam, parlando dopo aver depositato la scheda nell'urna del seggio allestito al Raimondi College, nel Central and Western District. «Dovremmo avere un ambiente relativamente pacifico e calmo perché queste elezioni siano un successo». Alla domanda se il voto possa essere un voto di fiducia nei suoi riguardi, la governatrice, secondo i media locali, ha replicato che «il voto di oggi è per eleggere i candidati per i 18 consigli distrettuali. Sono sicura che ogni elettore terrà conto di tutti i fattori prima di decidere».

Joshua Wong, ex leader studentesco del "movimento degli ombrelli" del 2014 e tra gli attivisti di punta del fronte pro-democrazia, ha assicurato che continuerà a combattere, malgrado l'esclusione dalle elezioni di rinnovo dei consigli distrettuali viste come un'occasione per misurare il sostegno popolare alle proteste, molto violente nelle ultime settimane, che da quasi 6 mesi stanno scuotendo la città. Subito dopo aver votato, Wong ha osservato che «la gente può protestare nelle urne o per le strade per la democrazia e contro la stretta della polizia sui dimostranti». Wong è stato squalificato dalla competizione elettorale a fine ottobre perché ritenuto privo dei requisiti previsti dalla legge elettorale, a causa delle sue posizioni per l'autodeterminazione di Hong Kong. La Cina non consente che si parli di indipendenza del territorio restituito da Londra a Pechino nel 1997. L'attivista ha sollecitato ancora la mobilitazione globale a favore di Hong Kong perché sia tenuta alta l'attenzione sulle elezioni.

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA