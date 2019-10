Hong Kong, spari al corteo: attivista colpito al torace dalla polizia

Il governo di Hong Kong ha emesso l'«allerta rossa» ordinando l'evacuazione «immediata» del complesso del parlamento per motivi di sicurezza.In un video postato sui social e realizzato all'incrocio tra Waterloo Road e Nathan Road si vedono alcuni agenti che per sfuggire all'assedio degli attivisti hanno sparato alcuni proiettili. Negli scontri con i manifestanti la polizia è tornata anche ad usare i cannoni ad acqua armati con il colorante blu.

Alta tensione a, dove laavrebbe colpito al torace unpro-democrazia dopo l'esplosione dia Hoi Pa Street, a Tsuen Wan. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui gli agenti avrebbero più volte sparato in aria colpi di avvertimento in diverse parti della città.

Footage from protests in Hong Kong today allegedly show the moment a protestor was shot in the chest. pic.twitter.com/xlkkhfQWRz