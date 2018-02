Ikea ritira i marshmallow pasquali: topi nello stabilimento svedese

Ikea ritira dal mercato i suoi marshmallow pasquali dall'impronunciabile nome Godis Paskkyckling dopo aver riscontrato la presenza di topi nella fabbrica svedese dove vengono prodotti questi dolci. Il ritiro dagli scaffali della caramelle, contenute in confezioni di plastica rosa shocking da 100 gr. con tanto di pulcini dentro uova appena schiuse stampati sopra, interessa i pezzi con data di scadenza compresa tra il 23 ottobre 2018 e il 26 gennaio 2019.



«Durante la produzione di Godis Paskkyckling è stata riscontrata la presenza di topi all'interno dello stabilimento produttivo, cosa che potrebbe aver provocato la contaminazione del prodotto», si legge in una nota del colosso svedese che invita i clienti che avessero acquistato le caramelle 'incriminatè a riportarle in qualsiasi negozio Ikea, dove riceveranno il rimborso. «La sicurezza alimentare e la qualità del prodotto sono di fondamentale importanza per Ikea e riteniamo che questo ritiro dal mercato sia un intervento necessario per rispettare i nostri standard», conclude il gruppo nella nota.

Venerdì 23 Febbraio 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2018 17:07

