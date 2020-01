Ilva, ok alla proroga per l'Altoforno 2: il Riesame accoglie il ricorso

Sì alla proroga della facoltà d'uso dell'Altoforno 2: il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso di Ilva Spa in As. Lo si apprende da fonti sindacali. In teoria la sentenza riguarda il destino del solo altoforno 2, in pratica impatterà sul futuro dell'intero stabilimento di Taranto e del gruppo siderurgico. I commissari chiedevano una proroga alla facoltà d'uso dell'impianto che è comunque sotto sequestro in attesa del completamento di tutta una serie di prescrizioni imposte per la messa in sicurezza dell'impianto stesso.

Nelle linee guida del nuovo piano industriale si parla di una produzione a regime (nel 2023) di 8 milioni di tonnellate annue, da realizzare attraverso due altoforni tradizionali a ciclo integrale e due forni elettrici alimentati a preridotto. Prima però che gli altoforni elettrici siano realizzati passeranno anni. Poter utilizzare l'Afo2 nella fase di transizione, quindi, è essenziale. Tra l'altro - come sottolineato dai legali dei commissari straordinari - l'Ilva in As ha sottoscritto un contratto con la ditta Paul Wurth per 11,5 milioni di euro, di cui un terzo già versato come anticipo, per installare alcune attrezzature che completerebbero le prescrizioni di messa in sicurezza dell'impianto.

Soddisfazione commissari. «Grande soddisfazione» è stata espressa «dalla struttura commissariale, che ha sempre mantenuto la sua fiducia nei confronti della magistratura». Lo si apprende da fonti vicine ai commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria riguardo alla decisione del Tribunale del riesame che ha scongiurato lo spegnimento dell'impianto concedendo altro all'Ilva in As per ottemperare alle prescrizioni imposte dal custode giudiziario. L'Afo2 fu sequestrato nel 2015 dopo la morte dell'operaio Alessandro Morricella.

