Aereo militare Usa precipita nel Mediterraneo orientale, 5 morti: incidente durante un'esercitazione

Incidente aereo nel Mediterraneo orientale. Cinque soldati americani sono morti nello schianto del velivolo a bordo del quale stavano volando nel corso di un'esercitazione militare. Lo ha reso noto il Comando statunitense in Europa (Eucom), secondo cui «durante una missione di rifornimento aereo di routine come parte dell'addestramento militare, un aereo statunitense con a bordo cinque soldati ha subito un incidente e si è schiantato nel Mar Mediterraneo. Tutti e cinque i militari sono morti».

Eucom: «Non ci sono indicazioni di un'attività ostile»

Lo schianto sarebbe avvenuto il 10 novembre. In una nota precedente, Eucom aveva chiarito che «non ci sono indicazioni di un'attività ostile» che abbia coinvolto l'aereo nell'incidente avvenuto due giorni fa. Non è stato specificato il tipo di aereo o da dove volasse.

Gli Stati Uniti hanno schierato un gruppo d'attacco di portaerei nell'area come parte degli sforzi per evitare che la guerra tra Israele e Hamas si trasformi in un conflitto regionale.