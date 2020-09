In carcere da 37 anni per stupro e omicidio, ma era innocente: scagionato dalla prova del Dna

Ha scontato 37 anni di carcere per uno stupro e un omicidio che non ha commesso. Robert Duboise è stato scagionato dopo la prova del Dna dopo quasi 40 anni grazie a una petizione presentata all'ufficio del procuratore dello stato della contea di Hillsborough.

Massimo Giletti con il giubbotto antiproiettile insieme alla scorta per le vie di Roma

Johnny Lo Zingaro è stato arrestato, fuggito da Sassari era ancora in Sardegna: «L'ho fatto per amore, che fesseria»

La storia di Duboise comincia nel 1983, quando viene condannato per omicidio e tentato stupro di Barbara Grams a Tampa, in Florida: "incastrato", o almeno così si pensava, da un morso sulla pelle della vittima. Ma testando nuovamente i campioni con la nuova tecnologia, Duboise è stato dichiarato innocente.



He said he didn't do it. And he was right. #RobertDuboise was convicted in 1983 for the murder and attempted rape of a Tampa woman. DNA evidence cleared him of the crime and he's expected to be freed later today. @BN9 pic.twitter.com/m2GAGwQ4Ez

— DaveJordanBN9 (@DaveJordanBN9) August 27, 2020