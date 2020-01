​Soleimani, la Difesa alza la sicurezza della basi all'estero. Gen. Camporini: «L'Italia particolarmente esposta»

Dopo l'uccisione del generale Qassem Soleimani, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha subito ricevuto informazioni dal Comando Operativo di Vertice Interforze sui contingenti nazionali presenti nei vari teatri operativi. Sono state innalzate le misure di sicurezza dei contingenti dove operano i soldati italiani e, inoltre, sono stati limitati al minimo gli spostamenti al di fuori delle basi. Lo si apprende dal ministero della Difesa.

Parla poi il generale Camporini. «Non c'è dubbio che di fronte a questa azione l'Iran dovrà reagire, non può perdere la faccia. In che modo? Non lo sappiamo, ma è chiaro che l'Italia con i suoi mille militari in Libano, i 300 in Libia e gli addestratori in Iraq è particolarmente esposta», dice all'agenzia Ansa il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore della Difesa, parlando del raid Usa in cui è rimasto ucciso Qassem Soleimani e delle possibili ripercussioni nel mondo.

«Faccio una promessa dottrinale», esordisce il generale. «Il segretario alla Difesa Usa Robert Gates, prima di lasciare il suo incarico, fece un discorso ai cadetti di West Point molto importante. Disse che chi dopo di lui avesse consigliato al presidente di schierare in un qualsiasi teatro operativo una grande armata per difendere gli interessi e la sicurezza Usa avrebbero dovuto ricoverarlo in manicomio. Il futuro della guerra al terrorismo e al 'nemico', aveva infatti avvertito, ormai era un altro: niente reparti sul terreno e rischio di perdite elevate, ma strike e blitz mirati nei confronti di obiettivi specifici. È la dottrina che ormai da tempo gli Stati Uniti stanno applicando: da questo punto di vista non c'è stata discontinuità tra Obama e Trump. Si tratta di un approccio funzionale anche alle politiche elettorali: 'non rischio la vita dei miei ragazzi'. Dunque, questo è quello che è successo con Soleimani».

Tuttavia, avverte Camporini, «questa è la prima volta che il blitz colpisce sì un bersaglio, perché Solemaini è considerato l'artefice delle campagne militari iraniane, ma anche un personaggio politico di altissimo spessore. Ed avere attaccato il livello politico dell'avversario vuol dire avere innalzato l'escalation ad un gradino dove non si era mai arrivati prima. È stata varcata la linea rossa e non sappiamo cosa c'è dietro».

Secondo l'ex capo di stato maggiore della Difesa «è difficile dire cosa succederà, ma di sicuro l'Iran dovrà reagire, non può perdere la faccia. In che modo reagirà? Nei confronti delle truppe americane sul terreno, forse, ma le truppe Usa sono modeste. Oppure contro Israele, che è il principale alleato degli Stati Uniti nell'area. A questo riguardo ricordiamo che in Libano la situazione politica è a dir poco confusa, gli Hezbollah sono filo iraniani ed è ipotizzabile una ritorsione contro Israele che passa attraverso la 'Linea blu', dove sono schierati 12.000 uomini delle Nazioni unite e un migliaio di italiani che hanno il comando della missione. E poi non dimentichiamo che abbiamo 800 addestratori proprio in Iraq e 300 militari in Libia, dove c'è un nostro ospedale». Ripercussioni militari a parte, «questa escalation - conclude Camporini - ci toccherà comunque: il prezzo del petrolio comincerà a salire e ognuno di noi se ne accorgerà quando farà il pieno di benzina».



