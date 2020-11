Baghdad, razzi contro ambasciata Usa in Iraq

Almeno quattro razzi sono stati lanciati contro l'ambasciata Usa a Baghdad. Lo riporta Fox News. Secondo le notizie che giungono dall'area, almeno due ordigni sarebbero stati intercettati dai sistemi anti missile.

The launch pad used to shoot rockets toward the U.S Embassy and the Greenzone in #Baghdad pic.twitter.com/oSRMGeZ9BT

— Steven Nabil (@thestevennabil) November 17, 2020