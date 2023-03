Israele, sciopero e decolli bloccati da Tel Aviv. Netanyahu verso stop riforma, governo spaccato

Proteste e rivolta in Israele dopo la decisione del premier Benyamin Netanyahu di licenziare il ministro della Difesa Yoav Galant (contrario alla riforma sulla Giustizia). Da quel momento sono cominciate manifestazioni in diverse aree del Paese: scontri da Tel Aviv a Gerusalemme, anche nei pressi della residenza del premier. In piazza ci sono centinaia di migliaia di persone e Netanyahu starebbe valutando di ritirare la riforma. Le prime reazioni dagli Usa. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby commenta: «Siamo profondamente preoccupati, urge un compromesso».