Domenica 25 Febbraio 2018, 20:58 - Ultimo aggiornamento: 26 Febbraio, 00:02

Dramma in. Un, residente a Trieste, è morto durante una vacanza con la moglie, sul Mar Rosso, mentre era in mare per praticareLo riferisce il Tg Regionale su Rai3. Quando l'uomo era già in acqua si sarebbero levate improvvisamente forti raffiche di vento che lo avrebbero colpito mentre eseguiva un salto spingendolo contro un molo causando un impatto violento.Secondo quanto riporta il telegiornale, l'uomo era esperto di questa pratica sportiva.