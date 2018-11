I piloti della Japan Airlines sotto accusa, fallito il test dell'alcol 19 volte in un anno: «Pericolo per i passeggeri»

Venerdì 16 Novembre 2018, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 16-11-2018 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall'agosto del 2017 ad oggi i piloti della Japan Airlines hanno fallito 19 volte i test dell'alcol all'etilometro. Un dato che ha preso vita da quando la compagnia aerea giapponese ha introdotto sistemi di controllo interni più severi. A riportare la notizia è il quotidiano Mainichi Shimbun che ha spiegato come questi test abbiano provocato almeno 12 ritardi nelle tratte di collegamento nazionale.I piloti hanno superato il limite interno della compagnia di 0,1 mg di alcol per litro, portando a temere che una diffusa cultura del bere possa mettere in pericolo i passeggeri. La Japan Airlines ha imposto i i controlli con l0etilometro in tutti gli aeroporti d'oltremare, vietando al contempo il consumo di alcol nelle 24 ore prima di un volo, invece delle attuali 12 ore. Le misure saranno introdotte la prossima settimana.L'approfondimento del quotidiano giapponese arriva a distanza di due settimane dalla vicenda del pilota della stessa Japan Airlines, Katsutoshi Jitsukawa, arrestato all'aeroporto di Londra Heathrow dopo aver superato di 10 volte il livello di alcool consentito dagli standard inglesi. Aveva bevuto 2 bottiglie di vino e 5 lattine di birra nell'arco di 6 ore, la sera prima del volo.Ad accorgersene è stato un autista che lo portava all'aeroporto: aveva fiutato un'eccessiva presenza di alcool nell'alito del pilota e per questo ha avvertito le autorità aeroportuali. Dopo un test alcolemico il 42enne dipendente della compagnia aerea è stato messo in stato di fermo. Il volo Jal 44 che doveva partire alle 19 alla volta di Tokyo ha subito un ritardo di 1 ora e 10 minuti, potendo impiegare solo due piloti, anziché i tre a bordo che il regolamento prevede di norma per le tratte superiori alle 12 ore. Il ministero dei Trasporti giapponese ha emesso una direttiva esortando i vettori a prendere misure adeguate sulla condotta dipendenti e riferire al governo entro novembre