Napoli, controlli alcoltest a Coroglio e Posillipo

Durante i controlli effettuati nella serata di ieri dagli agenti della polizia locale (Gruppo intervento territoriale), nella zona di Coroglio e Posillipo, a Napoli, sono strati sottoposti a precursore alcoltest, 25 conducenti, 22 con esito negativo, uno risultato avere tasso alcolemico di 0.60 g/l per il quale è stata applicata multa e sospensione della patente e due rispettivamente 0.94 g/l e 1.34 g/l, per i quali si è proceduto con denuncia penale.

Durante i controlli degli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e cibo, in zona Chiaia, contestati dieci verbali per occupazione di suolo pubblico, mancanza di autorizzazione per la vendita di alcoolici e mancanza di autorizzazione per la pubblicità.