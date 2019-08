Fermato un pilota: stava per decollare ubriaco

Giovedì 1 Agosto 2019, 15:49

Un pilota è stato fermato pochi minuti prima del decollo perché ubriaco.L'uomo ha suscitato dei sospetti nel personale dell'aeroporto quando ha evitato di sottoporsi a un ulteriore controllo di sicurezza prima di salire a bordo dell'aeromobile.Il pilota della compagnia aerea Delta è stato arrestato quando si stava preparando a volare nell'aeroporto internazionale di Minneapolis-Saint Paul nel Minnesota, USA, con l'accusa di essere ubriaco.Gabriel Schroeder, 37 anni, stava per decollare e dirigersi verso la città di San Diego, California, quando è arrestato.Il rifiuto dell'uomo ai controlli ha destato sospetti e, dunque, è stato segnalato alla polizia, che ha eseguito due test di sobrietà.Secondo Star Tribune, Schroeder è stato rilasciato circa tre ore dopo ed è in attesa di un richiamo formale mentre i risultati del test sono stati conclusi.Da parte sua, la compagnia aerea ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che sta collaborando per chiarire cosa sia successo: «La politica sull'alcol di Delta è tra le più rigorose del settore e non abbiamo alcuna tolleranza per chi le disattende. Delta sta collaborando con autorità locali», ha riferito la compagnia aerea in una nota.