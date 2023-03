Jeff Thomas, il modello morto a Miami. «Caduto dal balcone di casa mentre scattava un selfie»

Primi sviluppi sulla morte di Jeff Thomas, il modello di 35 anni trovato senza vita dopo essere caduto da un balcone del suo appartamento a Miami. L'agente del ragazzo ha detto infatti che Jeff potrebbe essere morto mentre si faceva un selfie e non a causa di dipendenza e problemi di salute mentale. Luli Batista di The Sovereign Talent Group ha dichiarato a DailyMail.com di essere rimasta così scioccata dalla morte improvvisa del 35enne da ritenere che possa essersi trattato di un tragico incidente. La donna ha detto che l'ultima volta che si sono parlati è stato martedì scorso - meno di 24 ore prima del ritrovamento del corpo.

I due si erano scambiati messaggi, scherzando su un'imminente audizione di Thomas. «Sembrava entusiasta ed era orgoglioso di se stesso. Era felice, motivato ed eccitato. Sono così sbalordita. Era un ragazzo così bello e dolce». Jeff aveva preso parte a numerose riprese commerciali ed eventi in passerella. Aveva un grande seguito sui social media, con oltre 120.000 follower su Instagram. È stato anche fondatore e direttore dell'agenzia di consulenza One Popsicle.

Professore si suicida, la scuola l'aveva sospeso: «Rapporti con un'alunna delle medie»

La morte

Dopo la sua morte, fan e amici hanno lasciato tributi sui social media, con molti commenti sul suo ultimo post su Instagram, che è arrivato solo sei giorni fa. Il vicepresidente di Men's Design, Kris Haigh, ha scritto: «Ti ho incontrato molti anni fa a New York. Non mancavi mai di portare un'energia allegra ogni volta che ti vedevo. Non sappiamo mai cosa stanno realmente attraversando le persone. Lo userò come promemoria per chiedere alle persone come stanno di più anche quando sembrano felici all'esterno. RIP Jeff».

Anche la creatrice di contenuti Jeanine Amapola ha pubblicato: "Assolutamente con il cuore spezzato. Mi manchi già". E un altro dei suoi follower ha scritto: "Mio dolce Jeff. Stavamo solo facendo progetti, tu stavi solo scherzando, stavamo solo sognando ad occhi aperti sull'Europa insieme. È così difficile da elaborare, pensare che non ci sarà una prossima volta.