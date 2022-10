Si sentiva stanca e aveva puntini rossi: 21enne fa una scoperta choc. Il racconto su TikTok

Credeva di avere uno sfogo cutaneo invece era una malattia che avrebbe potuto costarle la vita. Juliana Pascarella, una 21enne della Virginia, negli Usa, ha voluto condividere la sua storia su TikTok per invitare tutti a non sottovalutare i segnali che arrivano dal proprio corpo, visto che lei ha rischiato di morire per questa cosa.

Tutto è iniziato due anni fa quando ha iniziato a sentirsi spesso stanca ad avere la vista offuscata ma anche nausea e vertigini. Poi su tutto il suo corpo sono spuntati piccoli puntini rossi. Strani sintomi che lei ha ignorato credendo si potesse trattare di semplice stanchezza associata a eruzione cutanea. Le sue condizioni sono via via peggiorate, i lividi aumentati, il malessere anche, così ha deciso di farsi vedere da un medico.

Solo a questo punto ha scoperto di essere affetta da una rara malattia del sangue, La Trombocitopenia immune (ITP) che si manifesta con un numero ridotto di piastrine nel sangue ed emorragie viscerali gravi. Juliana ha scoperto che la malattia avrebbe potuto ucciderla causandole un'emorragia cerebrale: «I medici mi hanno detto che se non fossi andata in ospedale avrei rischiato la vita».

La 21enne è rimasta profondamente segnata e ha raccontato la sua storia sui social, dove ha circa 2 milioni di followers: «Questa malattia ha cambiato la mia prospettiva sulla vita. Dovresti sempre essere consapevole del tuo corpo. Il nostro cervello dice al nostro corpo quando qualcosa non va, e se non prestiamo attenzione o lo respingiamo come se non fosse niente, può essere pericoloso per la vita».