Tumore, lo stress «aumenta i rischi di morte»: dieta e sesso, uno studio rivela i fattori “determinanti”

Uomini e donne sotto «stress cronico» corrono un rischio significativamente maggiore di morire a causa del cancro: lo rivela un nuovo studio. La scoperta proviene da un'analisi di oltre tre decenni di dati americani provenienti da un'indagine interna su salute e nutrizione. Dopo aver messo nel mirino una serie di fattori influenti, tra cui razza, sesso e anamnesi medica precedente, i ricercatori hanno scoperto che lo stress innesca un «aumento del 14% del rischio di morte per tumore». Ecco i fattori determinanti.

Stress e tumore, cosa succede

L'autore principale dello studio, Justin Moore, ha spiegato che il collegamento è dovuto a un concetto noto come "carico allostatico". Si tratta di una misura dello stress cumulativo, o usura del corpo, a causa di ciò che Moore ha descritto come «fattori di stress nel corso della vita». Moore, professore nel programma di prevenzione, controllo e salute presso il Medical College of Georgia, ha osservato che i livelli di carico allostatico possono essere misurati su scala diversa. Per fare ciò, gli esperti esaminano alcuni indicatori biologici chiave che insieme mostrano esattamente come lo stress colpisca il corpo.

GLI INDICATORI - Tali indicatori di stress includono un elevato indice di massa corporea, indicatore chiave per l'obesità; alta pressione sanguigna; livelli elevati di zucchero nel sangue o colesterolo; e/o livelli ematici elevati di una proteina prodotta dal fegato chiamata albumina. Elevati livelli di creatinina, un prodotto di scarto della normale usura muscolare, «sono anche un marker di stress da carico allostatico», ha osservato Moore. Decisivi anche alti livelli di proteina C-reattiva, un segno di infiammazione a livello di sistema. Per vedere come tali indicatori - e il carico allostatico nel suo insieme - potrebbero avere un impatto sui decessi per cancro, il team di Moore ha esaminato i dati dell'indagine sanitaria a livello nazionale raccolti tra il 1988 e il 2019. Complessivamente, i sondaggi includevano più di 41.000 adulti: più di sette su 10 erano bianchi, circa il 13% erano neri e circa il 9% erano ispanici.

I livelli di carico allostatico di tutti i partecipanti sono stati conteggiati su una scala da 0 a 9, con punteggi di 3 o più definiti come indicativi di un "carico allostatico elevato". Complessivamente, poco meno della metà dei partecipanti (quasi 20.000) è stata considerata con un carico allostatico elevato. Questi intervistati avevano maggiori probabilità di essere neri, più anziani, meno istruiti e meno benestanti rispetto al gruppo a basso carico allostatico. I ricercatori hanno quindi valutato il legame tra elevato carico allostatico e rischio di morte per cancro in diversi modi.

GLI ESEMPI - Ad esempio, dopo aver eliminato l'età come fattore, un carico allostatico elevato è stato collegato a un rischio di morte per cancro superiore del 28%. Guardando esclusivamente agli intervistati neri e ispanici, il collegamento era più debole, ma i ricercatori hanno affermato che il numero relativamente basso di intervistati non bianchi potrebbe aver influenzato quella parte dell'analisi. Tuttavia, quando anche sesso, razza, età e background educativo sono stati rimossi dall'equazione, un rischio più elevato di morte per cancro è stato fissato al 21%. E questo è sceso a un aumento del rischio del 14% dopo che i ricercatori hanno anche tenuto conto della storia dei pazienti di fumo, precedente infarto o storia precedente di cancro o insufficienza cardiaca congestizia.

Senza adeguarsi a potenziali fattori confondenti (come età, razza, sesso, reddito e livello di istruzione), quelli con un carico allostatico elevato avevano 2,4 volte più probabilità di morire di cancro rispetto a quelli con carichi allostatici bassi, hanno riferito i ricercatori. «Lo stress cumulativo è associato al rischio di morte per cancro» su tutta la linea, ha scritto Moore nella sua relazione. Per affrontare questo collegamento, Moore ha affermato che sarebbe importante adottare strategie cliniche e di salute pubblica per ridurre lo stress cronico e l'infiammazione. Questi potrebbero includere sforzi come "fornire risorse culturalmente sensibili, competenti e convenienti nelle strutture di assistenza primaria durante la cura stessa del cancro".

Il dottor Jonah Zuflacht è un neurologo presso l'Università della Pennsylvania a Filadelfia. Nel 2017 ha condotto un ampio studio della Columbia University che ha identificato un legame altrettanto forte tra lo stress e un rischio significativamente più elevato di ictus. Per quanto riguarda un legame specifico tra stress, rischio di cancro e progressione del tumore, Zuflacht ha suggerito che lo stress potrebbe rendere il sistema immunitario meno in grado di identificare e combattere il cancro mentre si sviluppa. Più in generale, ha detto, l'impatto dello stress non è ancora completamente compreso. «Se non altro, è probabilmente poco riconosciuto», ha detto Zuflacht. «Perché sembra che ci siano una miriade di effetti deleteri che può avere, sia sul sistema cardiovascolare che su quei processi che consentono lo sviluppo delle cellule tumorali».