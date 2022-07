Usa, fattorino salva cinque giovanissimi da una casa in fiamme: sarà onorato nella sua città

Nella città di Lafayette, Indiana, il 25enne Nicolas Bostic, fattorino presso una pizzeria, stava guidando quando si è imbattuto in una casa in fiamme. L'uomo è prontamente entrato in azione salvando ben 5 persone: 4 minori ed una ragazza di 18 anni la quale si trovava nell'appartamento per svolgere il suo lavoro di babysitter. Bostic, infatti, dato il consistente numero di persone presenti nell'edificio, è entrato ben due volte nell'appartamento.

La seconda volta è saltato giù dal secondo piano tenendo un bambino di sei anni tra le braccia.

Per il suo coraggio e le sue azioni, Nicolas Bostic sarà onorato dalla città di Lafayette il 2 agosto. Inoltre è stato anche creato un GoFundMe per coprire le spese mediche necessarie a causa del suo eroico intervento il quale non lo ha lasciato di certo illeso.