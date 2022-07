Incendio a Roma, arrestato un piromane di 62 anni: avrebbe usato un accendino

La polizia ha arrestato un uomo di 62 anni a Roma, perché responsabile di aver appiccato con un accendino un incendio, che ha interessato un'ampia zona boschiva a Roma. L'uomo è sospettato di aver innescato il vasto incendio divampato in zona Pisana, tra via di Bravetta e via dei Colli Portuensi.

Il piromane è stato bloccato ieri, 17 luglio, poco prima delle 12 da una volante che stava svolgendo servizi di contrasto agli incendi che stanno imperversando nella Capitale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.