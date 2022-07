Roma, incendio al Parco della tenuta dei Massimi: nube di fumo e strada chiusa alla Pisana

Roma brucia ancora. Un altro vasto incendio è divampato nelle scorse ore nella Capitale, precisamente a Parco della tenuta dei Massimi, in via della Pisana. «Lo stanno tenendo sotto controllo», ha spiegato il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, arrivato sul posto. Si tratta dell'ennesimo incendio che flagella la Città Eterna, dopo quello funesto di Centocelle.

Incendi Roma, l'ipotesi dei barbecue: roghi causati da grigliate e falò per cucinare fagiani

Incendio alla Pisana

Varie squadre dei vigili del Fuoco sono al lavoro, con anche un elicottero. Sul posto anche personale della Protezione Civile. A prendere fuoco, da quanto si apprende, sarebbero state delle sterpaglie e un'area boschiva. La colonna di fumo è visibile da Via dell'Acquafredda fino a via Ostiense. Oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia locale di Roma Capitale.

Via della Pisana chiusa al traffico

Come rende noto Roma Mobilità, via della Pisana è chiusa a causa dell'incendio all’altezza di via del Ponte Pisano. Il traffico viene deviato su via del Ponte Pisano e via di Brava. La linea bus 808 è bloccata sul posto.

Il precedente una settimana fa

Era l'11 luglio quando alla Pisana, vicino al Consiglio Regionale Lazio era scoppiato un altro incendio. La nube di fumo era stata vista fino a Monteverde. Il rogo era intorno alle 18. Intervenute diverse squadre dei pompieri e della Protezione Civile. e fiamme avevano interessato la vegetazione, senza rapprensentare un rischio per le abitazioni. Anche in quell'occasione via della Pisana era stata chiusa al traffico (per più di un'ora).