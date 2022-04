Le autorità di Shanghai catturano e ammazzano cani e gatti per paura che trasmettano il Covid

26 million people in lockdown in Shanghai.



People are committing suicide from their balconies and Pets from people getting tested positive for #Covid are being collected to be killed and slaughtered in #Shanghai / #China



This is pure evil!



#meanwhileinChina Shanghai. A big-white killed a corgi in bright daylight! The dog’s owner was in forced quarantine.



PETA Asia’s official response to the recent culling of companion animals in China:



Le autorità di Shanghai hanno ribadito che le rigide restrizioni per frenare il coronavirus finiranno presto, ma non hanno dato una scadenza precisa, secondo quanto riporta Reuters.

I controlli hanno raggiunto un rigore estremo tanto è vero che le autorità hanno iniziato a effettuare test per rilevare il Covid anche sugli animali domestici e sono arrivate al punto che le stesse stanno uccidendo gli animali domestici dei contagiati. In tutta la città sono stati visti i cadaveri di cani e gatti.

Una delle immagini che è diventata virale è quella di un cane, il cui proprietario è stato trasferito in un centro di isolamento dopo essere risultato positivo. L'animale che è scappato nel tentativo di inseguire l'autobus su cui veniva trasportato il suo padrone, è stato però fermato da alcuni funzionari che lo hanno catturato e lo hanno picchiato con una pala finché non è morto.

L'organizzazione PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), ha denunciato questo sacrificio di animali da compagnia in Cina. «È estremamente raro che cani e gatti contraggano il Covid-19, quindi un ordine di uccidere questi animali domestici è un caso di panico insensato basato su paure infondate», ha spiegato l'ONG su Twitter. Con le dure restrizioni, i casi di Covid-19 stanno diminuendo.