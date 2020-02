Attentato a Londra: accoltella passanti, ucciso dalla polizia. «È terrorismo». Video su Twitter, persone a terra

Terrore in strada a Streatham, quartiere a sud di Londra. Un uomo, secondo le prime frammentarie informazioni, ha accoltellato alcune persone in strada prima di essere ucciso dalla polizia che contro di lui ha esploso colpi di pistola. Si parla, per ora, di alcuni feriti ma non se ne conoscono ancora le condizioni. La polizia parla di attentato in perfetto stile jihadista, si indaga per terrorismo.

Persone a terra. Circolano già decine di video su Twitter postati da testimoni che hanno assistito all'attacco con coltello a Streatham, nella parte sud di Londra. Nei video si vedono persone a terra, assistite da altri passanti, e la polizia che apre il fuoco contro l'autore dell'attacco. Nella zona si vede un grande dispiegamento di mezzi della polizia e ambulanze.



L'uomo è stato ucciso dal fuoco di agenti di polizia nella zona di Streatham, a sud della capitale britannica, dopo aver accoltellato e ferito alcune persone, riferisce Scotland Yard, definendo l'episodio un atto di terrorismo. Alcuni testimoni parlano di almeno 3 feriti, ma non ci sono conferme ufficiali. A differenze di altri attacchi analoghi recenti, l'ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019, questa volta l'episodio è avvenuto in un'area periferica della città, ma comunque affollata. Per l'esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere, lungo Streatham High Street.

