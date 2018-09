Paura a Madrid, pc portatile esplode in metropolitana: 6 feriti

​Paura nella metro di Madrid per l'esplosione di un laptop che ha provocato il lieve ferimento di 6 persone. Lo riferisce il quotidiano Abc citando fonti dei soccorsi. Tra i feriti c'è anche la proprietaria del laptop. Il computer era in una borsa quando è avvenuta l'esplosione che ha creato il panico nel vagone della linea 9, invaso dal fumo.LEGGI ANCHE Roma, chiusa la stazione Flaminio: intervengono gli artificieri Il servizio è stato brevemente sospeso. I passeggeri del treno hanno raccontato di essere stati costretti a restare chiusi nei vagoni per 30 minuti.