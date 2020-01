Mamma 30enne si accascia e muore per un malore: i figli piccoli cercano di rianimarla

«Mamma, ti prego, svegliati». Quando i genitori di Danielle Talbot sono arrivati a casa della figlia dopo quella telefonata che non faceva presagire nulla di buono, hanno trovato i nipotini Jack, 3 anni, e Oliver, 20 mesi, con le ginocchia a terra e le manine sul viso della loro mamma. Pensavano stesse dormendo e stavano provando in ogni modo a svegliarla. Ma per Danielle, 30enne di Bloxwich, in Gran Bretagna, non c’era più nulla da fare.



La donna si era sentita male e l’ultima cosa che era riuscita a fare era stata chiamare i genitori, John e Sandra Gutteridge, chiedendo loro di venire a casa. Poco dopo è collassata sotto gli occhi dei suoi bimbi che per venti minuti hanno provato a svegliarla. I nonni li hanno trovati lì: non avevano abbandonato per un solo istante la mamma.



John e Sandra hanno immediatamente chiamato l’ambulanza e i medici hanno tentato per 50 minuti di rianimarla, ma invano. Adesso il marito, Jason Talbot, sta aspettando i risultati dell’esame post mortem, ma si pensa che Danielle possa essere morta per un embolo.



«Ollie e Jack erano con Danielle e cercavano di svegliarla - ha raccontato Jono Gutteridge, il fratello della vittima - I medici hanno provato a rianimarla per 50 minuti, ma non c’è stato nulla da fare, è stato straziante. Mia sorella si era lamentata di avere mal di testa, ma non sappiamo con certezza la causa della morte. Danielle pensava che non sarebbe mai riuscita ad avere figli perché aveva un problema, ma poi, nel giorno di Natale del 2015, scoprì di essere incinta: è stato come un miracolo. Era al settimo cielo. Le parole non potevano esprimere la sua eccitazione. Dopo meno di due anni è nato Jack. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per loro, li adorava e basta».

Danielle e il marito si sono sposati nel luglio 2017, ma hanno deciso di non andare in luna di miele per mettere da parte i soldi per Oliver. «È stata una giornata meravigliosa ed è stato bello vederli così felici. Erano una coppia fantastica e Oliver e Jack hanno completato la loro famiglia. Ora tutto è stato spazzato via. Lei era una persona speciale e adorabile. Era la madre perfetta che voleva dedicarsi a loro. Ed era una donna straordinaria. Vedeva il bene in ogni persona». Gutteridge ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per il futuro di Oliver e Jack.

