Maradona, parla la cuoca: «Si era stancato di tutto e ha detto basta»

«Per me, si era stancato di tutto. Se vogliamo dire com'era, faceva dei miracoli. Ma per me era stanco. Voleva stare da solo, riposare e stare tranquillo. Ha detto basta, la gente intorno lo faceva diventare matto». Diego Armando Maradona in Argentina continua a fare più che mai notizia anche adesso che è morto. Così l'emittente America Tv, nel programma 'Los Escandalones' ha raccolto le parole di Romina Milagros Rodriguez, la cuoca che viveva con l'ex fuoriclasse nella casa dove questi stava trascorrendo la convalescenza quando è morto. La Rodriguez è una delle poche persone rimasta sempre accanto all'ex fuoriclasse negli ultimi giorni della sua esistenza, e che ha tentato di rianimarlo quando ha avuto l'arresto cardiocircolatorio che gli è stato fatale.

«Chi c'era sempre eravamo il personale della sicurezza, un suo nipote e io. Poi il segretario, e a volte veniva un fisioterapista - racconta la donna -. Mi indigna il fatto che tutti dicevano di essere amici di Diego. Parlano in tanti, ma nessuno è stato lì. Piangevano alla camera ardente, ma era tutto una bugia». «Quando ha cominciato a venire Veronica Ojeda (ex compagna di Diego n.d.r.) - dice ancora la donna - portava loro figlio, Dieguito Fernando, e quando arrivava il bambino (7 anni n.d.r.) l'umore del padre cambiava. Giocavamo insieme andavano al patio, avevano un bellissimo rapporto».

