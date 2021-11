Maradona, multa da 100mila pesos argentini all'avvocato Morla: «Claudia e le figlie sono ladre»

Una mini multa da 100mila pesos argentini, pari a 865 euro. È quanto l'avvocato Matias Morla, negli ultimi anni legale e manager di Maradona, dovrà versare a Claudia Villafane e ad ognuna delle figlie Dalma e Gianinna per averle definite «ladre» in un'intervista del 2019. «Era quello che sosteneva Diego e per questo ho accettato di pagare», ha detto Morla, che fu l'avvocato di Maradona nella causa contro la ex moglie e le figlie in un processo a Miami: il Campione morto il 25 novembre scorso accusava le tre donne di avergli sottratto 4 milioni di dollari per investimenti immobiliari in Florida.

Morla ha comunicato di aver presentato una denuncia nei confronti dell'avvocato Mariano Baudry, che è il tutore del figlio minore di Maradona, Diego Fernando, perché non aveva detto né a lui né a Maradona che su Charly Ibanez, frequentatore assiduo del clan, vi era un mandato di cattura per rapina a mano armata.