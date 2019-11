Impiegata McDonald's Usa altera il cibo di un poliziotto: voleva vendicarsi

Negli Stati Uniti, la dipendente di un McDonald's è stata arrestata con l'accusa di aver manipolato del cibo servito a un ufficiale di polizia, secondo quanto riferito dalla stampa locale.

LEGGI ANCHE Beve un tè da McDonald's e si ritrova drogato: in fondo alla tazza c'erano bustine di marijuana

Tatyana Hargrove, 21 anni, lavora in un locale della catena di fast food a Bakersfield in California e secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Kern, le immagini delle telecamere di sicurezza fornite dal punto vendita mostrano che la giovane alterava intenzionalmente una pietanza destinata a un agente.



La giovane ha già avuto una brutta esperineza con le forze dell'ordine. Nel 2017, Hargrove è stata arrestata da due poliziotti dopo essere stata scambiata per una persona sospettata e armata. Successivamente, la vittima ha fatto causa, accusando gli agenti di essere stati eccessivi e aver utilizzato la forza, oltre ad aver violato i suoi diritti civili. Tuttavia, lo scorso ottobre un tribunale si è pronunciato a favore degli agenti.

LEGGI ANCHE Direttore McDonald's lancia frullatore in faccia a una cliente: naso e zigomo rotti. Il video dell'aggressione

Ora è Hargrove a dover rispondere dinanzi al tribunale per il crimine di adulterazione alimentare. «Voglio assicurare ai nostri clienti e alle forze dell'ordine che il comportamento mostrato dalla persona coinvolta in questo incidente non rappresenta i valori di McDonald's», ha assicurato il proprietario del locale, Jim Abbate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA