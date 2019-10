La lunga attesa è giunta ormai agli sgoccioli, e la speranza di un nuovo impiego lavorativo che possa alleggerire il fardello di preoccupazioni per oltre 2.000 giovani che hanno avanzato la propria candidatura è prossima a mutarsi in trepidazione. Stamattina alle 10 in Piazza Castello a Benevento, infatti, dove sono stati allestiti degli appositi gazebo in cui si svolgeranno singoli colloqui personali, prenderà a tutti gli effetti il via il «Mc Italia Job Tour», l'evento itinerante finalizzato all'assunzione di personale, organizzato già da qualche anno per le nuove aperture di McDonald's lungo tutto il territorio italiano.

Si tratta dell'atto conclusivo di un percorso di selezione di 40 dipendenti suddiviso in due step ed iniziato nella prima settimana di ottobre, quando ai candidati venne dapprima chiesto di registrarsi presso l'apposita sezione del sito della multinazionale e rispondere ad una serie di domande relative a disponibilità oraria, mansioni da ricoprire e area geografica di interesse, per poi inviare il proprio curriculum. In molti ricorderanno senz'altro anche le roventi polemiche scatenatesi in seguito alla chiusura anticipata delle selezioni, scattata proprio il giorno successivo all'avvio della procedura online ma rivelatasi un errore del sistema automatico che genera le risposte alle candidature, facendo tirare un lungo sospiro di sollievo a tutti gli interessati, che hanno così potuto continuare a proporsi fino alla deadline del 23 ottobre.

Nei giorni scorsi i candidati ritenuti idonei sono stati contattati tramite email dall'azienda statunitense per avanzare al secondo step del percorso, la compilazione di un test mirato a individuare le proprie aree comportamentali di forza, e da lì la scrematura finale per accedere al Mc Italia Job Tour di stamattina e giocarsi le ultime carte per dimostrare di essere i profili dinamici, predisposti al lavoro al team e al contatto con i clienti, i requisiti espressamente richiesti ed evidenziati in un comunicato diramato qualche giorno fa. Un cammino sicuramente intenso, a tratti logorante, segnato da un'altalena di emozioni - dalla febbrile attesa alla speranza - giunto finalmente al termine per i tanti ragazzi che hanno affidato alla nota catena di fast food le proprie aspettative occupazionali in un momento storico in cui la ricerca di lavoro è divenuta impresa titanica, senza che il Sannio rappresenti eccezione o isola felice.



Speranze legittimate dai dati resi noti nei giorni scorsi dagli stati generali di McDonald's, che hanno evidenziato come nell'ultimo biennio la multinazionale a stelle e strisce abbia creato, in buona parte nella fascia di età 18-24 anni. Sono stati, dunque, oltre 2.000 i giovani candidati alla procedura di selezione per l'apertura del punto vendita sannita, in gran parte provenienti da Benevento e provincia ma anche dagli altri capoluoghi campani, e di questi circa 300 sono riusciti ad accedere all'atto finale che avrà luogo stamane, in presenza dicon esperienza presso i punti vendita McDonald's Italia, che sottoporranno i presenti ad una serie di, della durata di circa 15-20 minuti ciascuno, in cui si parlerà prevalentemente di storie e ambizioni personali.

Trattandosi di un punto vendita costruito da zero, la cui apertura, come risaputo, è prevista per dicembre, non è ancora stato comunicato come verranno distribuiti esattamente i 40 posti disponibili, ma le posizioni più ricercate saranno quelle di addetto alla ristorazione veloce e responsabile accoglienza. I nuovi assunti saranno poi chiamati a seguire un percorso di formazione e crescita professionale atto ad accelerarne le capacità di inserimento in un contesto giovanile, informale e dalla spiccata identità di gruppo.



