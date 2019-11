Beve un tè da McDonald's e si ritrova drogato: in fondo alla tazza c'erano bustine di marijuana

Un giovane statunitense ha trovato diverse bustine di marijuana sul fondo del bicchiere della sua bevanda, ma quando le ha scoperte era ormai troppo tardi per fare qualcosa.

Come riportato da The Island Packet, l'episodio ha avuto luogo nella città di Hilton Head Island.

Parrish Brown, 24 anni, ha ordinato un tè freddo con zucchero e limone extra da McDonald's, immediatamente ha notato che la bevanda aveva un sapore insolito, tuttavia avendo molta sete ha continuato a berla.

A un certo punto, Brown incuriosito dall'insolito sapore ha scoperchiato il bicchiere e ha trovato sul fondo tre bustine di marijuana. Come ha spiegato in seguito ai media, non aveva mai provato questa sostanza prima e per questo non ha riconosciuto il suo sapore fin dall'inizio.

«Ero al lavoro, drogato e in preda al panico, quindi ho chiamato mio padre. Non volevo mettermi nei guai per questo», ha ricordato Brown. Secondo il giovane, seguendo il consiglio di suo padre, ha riferito di ciò che è accaduto alla polizia. Le autorità hanno avviato un'indagine per determinare da dove provenisse la marijuana e come è finita nel bicchiere di Brown, ma per il momento i dettagli sono sconosciuti. Il giovane ha confermato che il resto del suo ordine era normale e aveva lo stesso prezzo del menu del ristorante.

