Messico: ritrovati 17 sacchi contenenti resti umani

Giovedì 5 Settembre 2019, 13:05

Nel corso di un'irruzione, la polizia messicana ha trovato 17 sacchi contenenti resti umani di almeno dieci persone in una casa abbandonata nella città di Tlajomulco, nello stato di Jalisco, secondo quanto raccontato dal quotidiano locale Milenio.I resti sono stati trovati a circa 600 chilometri dalla capitale del paese, Città del Messico. Secondo la Procura di Jalisco, che si trova nel Messico orientale, i resti apparterrebbero a nove uomini e una donna e sono in avanzato stato di decomposizione.Gli agenti sono stati allertati dopo che diversi vicini avevano percepito un forte e sgradevole odore provenire dalla casa, che presumibilmente è stata occupata da criminali. Jalisco è uno degli stati più violenti del Messico. Circa 36.000 persone sono state uccise nel 2018 in tutto il paese. La maggior parte di questi decessi è legata al crimine organizzato.Finora, comunque, non è stato effettuato alcun arresto in relazione al caso, ma le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire i fatti.Il Messico non è nuovo a questi macabri ritrovamenti, solo qualche settimana fa, come riferito dal Clarin, 6 corpi senza vita e 4 persone sono stati ritrovati in una casa rurale a Ciudad Granja, nell'area metropolitana di Guadalajara.Per far fronte a questo stato di cose, il 1° marzo, il governo di Andrés Manuel López Obrador ha dispiegato 1.400 uomini per raddoppiare la sorveglianza a Jalisco, dove agisce il potente cartello di Jalisco Nueva Generación.