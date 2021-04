Migranti, guardia costiera libica salva 104 persone, morti un bambino e una donna: fermato uno scafista

Migranti, un bambino è morto ed è stato recuperato in mare il corpo di una donna, mentre sono state salvate dalla guardia costiera libica 104 persone, ed è stato fermato uno scafista. Questo è il bilancio dell'operazione effettuata in mare dalla motovedetta della Guardia costiera libica, la 'Ubari', che «ha salvato 104 migranti tra cui dieci donne e tre bambini e recuperato due corpi», di «una donna e di un bambino». Lo scrive un tweet dell'account 'Migrant Rescue Watch' precisando che i migranti, tutti africani, sono stati poi fatti sbarcare «nella base navale di Tripoli».

Fermato uno scafista

Una persona è stata fermata dalla polizia in relazione ai decessi a bordo della imbarcazione. I migranti erano 43 del Mali, 33 della Costa d'Avorio, 16 della Guinea, otto del Sudan, tre del Senegal e uno Niger, precisa il tweet.

L'informazione era stata anticipata indirettamente da Safa Msehli, la portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che nella tarda serata di ieri aveva scrito su Twitter: «Un bambino e una donna sono morti oggi in Libia e più di 100 persone sono state intercettate e portate nel limbo della detenzione. Le mura europee del silenzio continuano a crescere sempre più alte».

3/3 [cont] The bodies were transferred to local hospital for completion of proceedings and burial. Nationality of rescued: Guinea 16, Ivory Coast 33, Mali 43, Niger 1, Senegal 3 and Sudan 8. #migrantcrisis #frontex #seenotrettung #COVID19 pic.twitter.com/1voJlIe5uH — Migrant Rescue Watch (@rgowans) April 22, 2021

2/3 [cont] Upon medical and humanitarian assistance 103 #migrants were transferred to DCIM Collection and Return Center. 1 person was taken into police custody in connection with deaths onboard the boat. #migrantcrisis #frontex #seenotrettung #COVID19 pic.twitter.com/YhioOR4oVO — Migrant Rescue Watch (@rgowans) April 22, 2021