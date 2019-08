Trump: «Valutiamo molto seriemente la fine dello ius soli»

L'amministrazione Usa valuta molto seriamente la possibilità di

ttere fine alla cittadinanza come diritto di nascita». Lo ha detto il presidente, parlando dalla Casa Bianca. Negli Stati Uniti è in vigore lo: chiunque nasca nel Paese è automaticamente cittadino statunitense. Il principio è noto anche come «birthright citizenship», cittadinanza come diritto di nascita, ed è sancito dal Quattordicesimo emendamento della Costituzione, introdotto nel 1868. Continua, nel frattempo, la battaglia dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione irregolare: oggi, ha presentato una norma per consentire la detenzione dei migranti bambini e delle loro famiglie, entrati irregolarmente negli Stati Uniti, a tempo illimitato. La nuova norma, che sarà senza dubbio portata in tribunale dalle associazioni per i diritti degli immigrati, metterebbe fine alle protezioni in vigore da oltre 20 anni, conosciute come 'l'accordo Flores'.