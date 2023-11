Ristoranti, menù a prezzi calmierati per le famiglie: dagli sconti bambini ai piatti locali, il piano del Mimit

Riportare le famiglie nei ristoranti. È l'obiettivo dell'iniziativa "Aggiungi un posto a tavol che c'è un bambino in più", allo studio del ministero delle Imprese e del made in Italy, che mira a poter offrire menù scontati ai nuclei familiari con bambini. Secondo quanto si apprende da partecipanti alle riunioni, si sono svolti i primi incontri al ministero con le associazioni delle imprese della ristorazione e delle famiglie per scrivere un protocollo come quello del carrello anti-inflazione sui beni di prima necessità.

Sconti per le famiglie nei ristoranti

In dettaglio l'iniziativa prevedrebbe menù bambini a meno di 10 euro, piatti del territorio a prezzi calmierati o altri menù a prezzi scontati.

L'iniziativa del Mimit

Nel verbale di un incontro, che si è tenuto il 7 novembre ed è stato seguito da aggiornamenti, si legge che «la riunione nasce con l'obiettivo di promuovere nuove idee affinché i gruppi familiari (soprattutto quelli numerosi) possano frequentare i ristoranti che, invece, molto spesso sono oggetto di segnalazioni legate a prezzi elevati».

Per assicurare una maggiore adesione viene prospettato come «strategicamente utile» prevedere la decorrenza dell'iniziativa a partire da gennaio 2024 e con durata quanto meno per tutto il primo quadrimestre dell'anno. La proposta sarebbe sviluppata «al fine di garantire un effetto calmierante sui prezzi della ristorazione», contribuendo così a «raffreddare la spinta inflazionistica. Nel contempo, l'iniziativa si aggancerebbe alla realizzazione di un nuovo rapporto di fiducia tra esercenti e famiglie invogliate a tornare a frequentare i locali della ristorazione, attraverso una campagna di comunicazione.