Ex miss Iraq minacciata dai terroristi fugge in Giordania: «Ho paura che mi uccidano»

Giovedì 11 Ottobre 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 11:13

Dopo le ripetute minacce di morte da parte di «gruppi terroristici», la modella, ex, ha deciso di lasciare il paese di origine e rifugiarsi in. La 23enne ha preso la decisione di fuggire a seguito della morte di Tara Faris, sua amica e collega assassinata a Baghdad nei giorni scorsi da non meglio precisati uomini armati.Attraverso il suo profilo social, Shayma Qasim ha annunciato di aver lasciato l'Iraq per paura di subire lo stesso destino dell'amica. Qasim è in Giordania e non sa se rimarrà nel regno hascemita o se andrà in un altro Paese. L'uccisione di Faris era seguita all'assassinio di altre due donne, note per la loro celebrità e coinvolgimento nel campo della moda, uccise ad agosto.