Un bilancio drammatico in quella che sarebbe dovuta essere una giornata di svago in volo suAlbuquerque, in New Mexico negli Stati Uniti. Quattro persone sono morte e una è gravemente ferita in seguito a un incidente con la mongolfiera. Ancora poco chiara la dinamica, le prime ricostruzioni raccontano che la mongolfiera si sarebbe scontrata con dei cavi elettrici per poi sgonfiarsi e precipitare nel vuoto schiantandosi dentro nel giardino di un'abitazione.

