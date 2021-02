Così saranno le montagne russe più alte, lunghe e veloci del mondo; 250 chilometri orari

In Arabia Saudita è in fase di sviluppo un mega progetto dedicato all'intrattenimento, Al-Qiddiya, nei pressi della capitale che prevede l'apertura di un'attrazione che batterà tutti i record mondiali: Falcon's Flight la montagna russa più alta, più lunga e più veloce del mondo, che riuscirà a raggiungere i 250 chilometri orari, secondo quanto reso pubblico da un comunicato ufficiale.

Fino a 20 passeggeri potranno percorrere circa 4 chilometri in 3 minuti. Inoltre, l'attrazione includerà una discesa verticale di 160 metri, oltre a un'altra discesa che permetterà di sperimentare l'assenza di gravità. «Il Falcon's Flight dominerà l'orizzonte di Qiddiya, costeggiando tutto il percorso appena fuori dal parco divertimenti. Di certo non sarà per chi ha il cuore debole!», ha dichiarato Philippe Gas, CEO di Qiddiya, una delle società promotrici del progetto.

L'inaugurazione delle montagne russe dovrebbe avvenire durante la prima fase di lancio del parco divertimenti nel 2023, mentre i lavori sono partiti nel 2019. Il parco divertimenti fa parte di Saudi Vision 2030, un programma strategico per ridurre la dipendenza dell'Arabia Saudita dal petrolio, nel tentativo di diversificare così la struttura della sua economia.

